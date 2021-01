Genoa-Lazio affidata a Calvarese di Teramo, con Mazzoleni in sala VAR

GENOVA - Genoa-Lazio, in programma domenica 3 gennaio alle 15 a Marassi, sarà diretta da Gian Paolo Calvarese di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Prenna e dal quarto ufficiale Di Martino. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, affiancato da Tegoni.

Calvarese, in A da un decennio, è un arbitro esperto e affidabile e ha diretto più volte le partite del Genoa. Durante la stagione in corso, il fischietto abruzzese ha già incrociato il Grifone il 22 novembre 2020, allo stadio Friuli, in occasione della partita con l'Udinese perduta dai rossoblù 1-0 per effetto del gol di De Paul poco dopo la mezz'ora del primo tempo.