Genoa, l'ex rossoblù Matri annuncia l'addio al calcio giocato

GENOVA - "Qualche gol in più me lo aspettavo anch’io, ma non ho rimpianti. Credo di aver realizzato i miei sogni". Alessandro Matri, 35 anni, 344 partite in A e 92 reti, al Genoa nella stagione 2014/'15, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato durante un intervento a Casa Sky Sport.

"Quando mi sono affacciato al calcio professionistico, difficilmente pensavo ad una carriera del genere vincendo tre scudetti. Non posso lamentarmi sicuramente. Ho rescisso col Brescia, però credo di smettere. Non penso di continuare. Quest’anno ho preso la decisione, visto come sono andati i primi sei mesi di stagione. Sono venuti a mancare un po’ di stimoli e alcune risposte sul campo, quando mancano certe cose sono necessarie determinate riflessioni".

Oltre alla maglia del Genoa, Matri ha vestito le casacche di Cagliari, Fiorentina, Lazio, Juventus, Milan, Sassuolo e Brescia.