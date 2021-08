Genoa, è fatta per Maksimovic: in chiusura anche l'affare Fares

GENOVA - Il Genoa rafforza la propria difesa: dopo l'approdo del messicano Johan Vasquez è il turno dell'ex Napoli Nikola Mksimovic, per il quale il Grifone aveva già avviato i contatti nei giorni scorsi. Il difensore serbo, svincolato dopo la rottura con il club partenopeo, sta per firmare un contratto quadriennale con la società rossoblù, con il quale ha trovato l'intesa anche sull'ingaggio.

Ben avviata anche la trattativa che porta a Mohamed Fares, laterale della Lazio seguito da mesi dal Genoa: l'idea è quella di un trasferimento a titolo temporaneo con eventuale riscatto, le parti stanno trattando per raggiungere un'intesa. Per il centrocampo il Genoa si sarebbe mosso anche per un ex Sampdoria, il brasiliano Fernando anch'egli svincolato dopo un'esperienza in Cina