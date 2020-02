GENOVA - Nel prossimo turno di campionato il Genoa attende l'arrivo del cagliari di Maran reduce dal 2-2 contro il Parma.

Il Genoa dopo due trasferte consecutive torna dunque al Ferraris in una sfida importante per la lotta salvezza dei rossoblù mentre i sardi dopo un ottimo avvio di campionato non vincono da 9 giornate. L'ultimo successo risale al 2 dicembre contro la Sampdoria alla Sardegna Arena. Il match è in programma domenica 9 febbraio al Ferraris, calcio d'inizio alle ore 15.