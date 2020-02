GENOVA - Genoa in campo domenica prossima a San Siro contro il Milan. I rossoblù di Nicola dopo la Lazio affrontano un’altra delle cosiddette big, seppur decadute.

Ma il match in programma inizialmente alle ore 12.30 è a rischio a causa della diffusione del Coronavirus. Il premier Conte nella giornata di sabato 22 febbraio ha infatti annunciato la sospensione di tutti gli eventi sportivi in Lombardia e Veneto, senza però annunciare una data di fine della misura. Di conseguenza se la partita tra il Genoa e Milan si giocherà si saprà solo più avanti a seconda dell’evoluzione legata alla diffusione del Coronavirus in Italia.