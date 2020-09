Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria e Udinese-Spezia: il 20 settembre parte la Serie A

GENOVA - Juventus-Sampdoria, Genoa-Crotone e Udinese-Spezia. Questo il debutto delle tre liguri, il 20 settembre, nel prossimo campionato di serie A.

Il sorteggio appena svolto negli uffici della Lega Calcio ha proposto un avvio di stagione impegnativo per la terna di squadre della nostra regione. Dopo il debutto, il Genoa affronterà il Napoli al San Paolo, il Torino a Marassi, il Verona in trasferta, l’Inter in casa fino al derby genovese, in programma ad Ognissanti mentre la gara di ritorno sarà il 3 marzo.

Resa visita ai campioni uscenti, prima della stracittadina la Sampdoria ospiterà il Benevento, andrà in casa della Fiorentina, riceverà la Lazio e andrà a Bergamo nella tana dell’Atalanta.

Lo Spezia, che giocherà al “Manuzzi” di Cesena fino all’adeguamento del Picco, dopo l’esordio al “Friuli” ospiterà il Sassuolo, andrà a San Siro per sfidare il Milan, riceverà la Fiorentina, andrà a Parma e riceverà la Juventus.

I derby regionali: Spezia-Genoa è in programma alla 14° giornata (23 dicembre e 25 aprile), Spezia-Sampdoria è in programma alla 17° giornata (10 gennaio-12 maggio).

Le prime giornate:

Prima giornata (19 settembre):

UDINESE-SPEZIA

FIORENTINA-TORINO

GENOA-CROTONE

SASSUOLO-CAGLIARI

MILAN-BOLOGNA

PARMA-NAPOLI

VERONA-ROMA

JUVENTUS-SAMPDORIA

BENEVENTO-INTER

LAZIO-ATALANTA

Lazio-Atalanta e Benevento-Inter saranno però posticipate.

Seconda giornata (27 settembre)

BOLOGNA-PARMA

CAGLIARI-LAZIO

CROTONE-MILAN

INTER-FIORENTINA

NAPOLI-GENOA

ROMA-JUVENTUS

SAMPDORIA-BENEVENTO

SPEZIA-SASSUOLO

TORINO-ATALANTA

VERONA-UDINESE

Terza giornata (4 ottobre):

ATALANTA-CAGLIARI

BENEVENTO-BOLOGNA

FIORENTINA-SAMPDORIA

GENOA-TORINO

JUVENTUS-NAPOLI

LAZIO-INTER

MILAN-SPEZIA

PARMA-VERONA

SASSUOLO-CROTONE

UDINESE-ROMA

Quarta giornata (18 ottobre):

BOLOGNA-SASSUOLO

CROTONE-JUVENTUS

INTER-MILAN

NAPOLI-ATALANTA

ROMA-BENEVENTO

SAMPDORIA-LAZIO

SPEZIA-FIORENTINA

TORINO-CAGLIARI

UDINESE-PARMA

VERONA-GENOA

Quinta giornata (25 ottobre):

ATALANTA-SAMPDORIA

BENEVENTO-NAPOLI

CAGLIARI-CROTONE

FIORENTINA-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-VERONA

LAZIO-BOLOGNA

MILAN-ROMA

PARMA-SPEZIA

SASSUOLO-TORINO

Sesta giornata (1° novembre):

BOLOGNA-CAGLIARI

CROTONE-ATALANTA

INTER-PARMA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-GENOA

SPEZIA-FIORENTINA

TORINO-LAZIO

UDINESE-MILAN

VERONA-BENEVENTO

Settima giornata (8 novembre):

ATALANTA-INTER

BENEVENTO-SPEZIA

BOLOGNA-NAPOLI

CAGLIARI-SAMPDORIA

GENOA-ROMA

LAZIO-JUVENTUS

MILAN-VERONA

PARMA-FIORENTINA

SASSUOLO-UDINESE

TORINO-CROTONE

Ottava giornata (22 novembre):

CROTONE-LAZIO

FIORENTINA-BENEVENTO

INTER-TORINO

JUVENTUS-CAGLIARI

NAPOLI-MILAN

ROMA-PARMA

SAMPDORIA-BOLOGNA

SPEZIA-ATALANTA

UDINESE-GENOA

VERONA-SASSUOLO





Nona giornata (29 novembre, ritorno: 21 marzo):

ATALANTA-VERONA

BENEVENTO-JUVENTUS

BOLOGNA-CROTONE

CAGLIARI-SPEZIA

GENOA-PARMA

LAZIO-UDINESE

MILAN-FIORENTINA

NAPOLI-ROMA

SASSUOLO-INTER

TORINO-SAMPDORIA