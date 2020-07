Genoa: Criscito lavora a parte, a Udine vuol esserci a tutti i costi

GENOVA - Dopo un giorno di riposo, il Genoa ha ripreso oggi pomeriggio, al "Pio XII - Signorini" di Pegli, la preparazione in funzione della prossima trasferta di Udine, in programma domenica 5 luglio alle 19,30 allo stadio Friuli. Arrivata la prevista notizia della squalifica di Schone, mister Nicola ha lavorato con tutti gli effettivi, a parte il convalescente Radovanovic e il capitano Criscito, che si è allenato a parte nella speranza di andare almeno in panchina a Udine.

La seduta è cominciata con la videoanalisi dei salienti della partita con la Juventus. Quindi il gruppo, portieri a parte, integrato da alcuni giovani della Primavera, ha lavorato sul campo con riscaldamento, movimenti tattici, esercitazioni agonistiche e partitella finale a campo ridimensionato. Per domani è prevista un'altra seduta pomeridiana.