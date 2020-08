Genoa, ballottaggio Perin-Bulka per la porta

GENOVA - Dopo aver (quasi) sciolto il nodo legato all'allenatore con Maran pronto a prendere il posto di Davide Nicola sulla panchina del Genoa, adesso i rossoblù devono sciogliere il rebus legato al portiere. (LEGGI QUI)

Mattia Perin ha fatto ritorno alla Juventus ma il suo futuro sembra essere nuovamente lontano da Torino. Non si esclude un ritorno a Genova, città e società alla quale il giocatore è da sempre molto legato, anche se su di lui è forte l'interesse dell'Atalanta che gli permetterebbe di giocare la Champions League.

Se non riuscisse a poratre di nuovo in Liguria Mattia Perin, il Genoa virerebbe su Marcin Bulka, classe 1999, in forza al Paris Saint Germain ma cresciuto nel Chelesa. Il contratto del portiere polacco con la società francese scade nel giugno 2021 e questo potrebbe agevolare la trattativa. Il prezzo del cartellino si aggira intorno al milione di euro.

Intanto continua il lavoro del direttore sportivo Faggiano per rinforzare la difesa. Con l'addio di Romero, tornato come Mattia Perin alla Juventus, gli occhi sono puntati su Juan Jesus della Roma. Per arrivare il brasiliano ci sarà da battere però la concorrenza del Cagliari.