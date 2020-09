Genoa: affondo per il croato Badelj, proposto un triennale

GENOVA - Dopo la soddisfacente stagione in prestito alla Fiorentina, il centrocampista croato Milan Badelj è tornato alla Lazio, società proprietaria del cartellino.

Badelj non sembra però rientrare nei piani del tecnico Simone Inzaghi e quindi il direttore sportivo Igli Tare è alla ricerca di una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. La società che si è fatta avanti con maggiore convinzione e con argomenti concreti è il Genoa, favorito anche dagli ottimi rapporti tra Preziosi e Lotito. Il Genoa avrebbe offerto a Badelj (31 anni, in Italia dal 2014 con le maglie di Fiorentina e Lazio, 50 presenze nella nazionale vicecampione del mondo) contratto triennale da circa 1 milione e mezzo di euro a stagione.