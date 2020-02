Gemun 2020, l'Onu dei ragazzi: a Palazzo Ducale 500 studenti da tutto il mondo

GENOVA - Dal 20 al 22 febbraio studenti da tutto il mondo saranno a Genova per la nuova edizione del Gemun, simulazione della conferenza Onu tenuta dai ragazzi. Ci saranno circa 500 studenti e scuole provenienti da Italia (Genova, Milano, Roma), Bahrain, Germania, Giordania, Israele e Turchia. L'evento è organizzato dal Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda di Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, Regione Liguria e la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova.

La cerimonia di apertura è prevista giovedì 20 febbraio alle 14 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. La conferenza tratta di vaste tematiche del Pianeta, con incontri in diversi punti della città come Palazzo Ducale, Camera di Commercio, Palazzo Rosso e Palazzo Doria-Spinola. Nel corso delle tre giornate i ragazzi rappresentano una nazione o un'organizzazione diversa dalla propria, propongono e dibattono risoluzioni da loro ideate e mirate a risolvere le questioni esposte in ogni diverso tema. Il Gemun è dunque un'opportunità per gli studenti di analizzare in maniera critica ciò che li circonda, cercando di risolverne i problemi. L'edizione di quest'anno avrà come tema 'Beyond Borders, Towards 2030', ovvero 'Oltre i confini, verso il 2030', puntando a fare il punto della situazione da qui a dieci anni dall'Agenda Onu 2030.