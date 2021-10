Fuoristrada protagoniste nel percorso dell'area verde: evoluzioni su 4 ruote

CASELLA - E' stata una giornata di avventure, quella di ieri, nel percorso ricavato dai volontari delle associazioni fuoristrada accanto all'area verde di Casella.

Parallelamente al lungo rettilineo che costeggia il torrente Scrivia, decine di piloti hanno sfidato le difficoltà del tracciato regalando spettacolo per ogni età. "Il meteo incerto ha reso ancora più spettacolare le varie prove" dichiarano i mattatori dell'evento.

I funamboli delle 4 ruote proseguiranno, in parte, lo show nella gionata di oggi e all'orizzonte l'idea di coinvolgere i più piccoli per uno sport in continua ascesa che, a Casella, ha trovato un contesto ideale per una pratica senza pericoli.

Intanto, sempre in quel polmone sportivo, ha avuto inizio l'attività sportiva dei giovanissimi dell'Amatori Rugby che, sul manto in erba vera del campo comunale, stanno trovando una valida soluzione per ovviare ai nuovi, stringenti regolamenti. Si tratta di normative che hanno precluso il proseguimento di gare e allenamenti in molti sintetici della Liguria causa stringenti normative di sicurezza.