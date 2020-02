Fiera di Sant'Agata tra gusto, tradizione e artigianato: in 28 mila tra gli stand

GENOVA - Ancora un successo di partecipazione per la tradizionale fiera di Sant'Agata che anche quest'anno si è ripetuta nel popoloso quartiere di San Fruttuoso a Genova nella prima domenica di febbraio.

In 28mila hanno girato per gli oltre 630 stand degli ambulanti arrivati da ogni parte d'Italia per l'evento che rappresenta per Genova il più grande evento fieristico dell'anno. Profumi, colori e i prodotti dell'artigianato locale e non hanno fatto bella mostra tra le vie del quartiere che già dalla notte si è animato con il costante via vai degli operai impegnati ad allestire la fiera. "Sono molto contenta dei numeri che abbiamo raggiunto ed è stato molto bello vedere tante persone e commercianti soddisfatti. Grazie a tutti per la riuscita dell’evento, non solo le associazioni di categoria degli ambulanti, ma anche gli uffici comunali che hanno organizzato al meglio un appuntamento della nostra tradizione" ha commentato l'assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli.

E tra i 28 mila che hanno partecipato alla Fiera c'è stato anche il governatore della Liguria Giovanni Toti che ha commentato: "E' una fiera molto sentita dai genovesi, una fiera bellissima e un'occasione per passare la domenica con la famiglia: chi rispetta le tradizioni in qualche modo costruisce anche il futuro. Siamo qua anche per salutare i commercianti per i quali oggi è una giornata importante vista la debolezza che persiste nei consumi interni di questo paese, ma soprattutto per fare due passi e goderci questa domenica mattina". L'appuntamento per tutti è per l'anno prossimo. L'obiettivo, neanche a dirlo, è attirare sempre più operatori e cittadini all'evento fieristico tradizione consolidata di San Fruttuoso.