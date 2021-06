Festa della Repubblica, 75 anni fa il referendum: la Liguria celebra il 2 giugno

GENOVA - Sono passati esattamente 75 anni da quando gli Italiani vennero chiamati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia. La vittoria della prima portò alla svolta del Paese dopo i traumi della Seconda Guerra Mondiale. A 75 anni anni di distanza dal Referendum anche la Liguria celebra la giornata storica. Anche quest'anno le misure anti covid impongono limiti alla partecipazione.

A Genova cerimonia istituzionale a Palazzo Spinola, sede della Prefettura. Si parte alle 10,30 con l'alzabandiera, l'esecuzione dell'inno di Mameli e Novaro e la lettura del messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella. Quindi il nuovo prefetto Renato Franceschelli consegnerà le onorificenze al merito della Repubblica a ventisette genovesi, tra cui operatori di professioni sanitarie, forze di polizia, del soccorso pubblico e del volontariato "che - si legge nella nota della prefettura - hanno assicurato il loro prezioso impegno per far fronte alle criticità legate al contesto emergenziale epidemiologico". Il Prefetto, inoltre, procederà anche alla consegna delle medaglie d'onore per i cittadini deportati e internati nei lager.

Celebrazioni anche nel Levante Ligure. Ai Giardini Pubblici della Spezia alle ore 18 davanti al monumento di Giuseppe Garibaldi, Patrizia Grillo ed Enzo Gaia leggeranno alcune frasi celebri pronunciate da quegli uomini e quelle donne che hanno eretto le basi della Repubblica italiana: da Piero Calamandrei a Luigi Sturzo passando per Sandro Pertini, Giovanni Leone e Sergio Mattarella.

Tradizionale cerimonia per festeggiare il 2 Giugno anche a Savona. In occasione del 75esimo anniversario del referendum del 1946, sarà presente anche il vescovo Calogero Marino insieme alle autorità civili e militari, alla tradizionale cerimonia in piazza Mameli a Savona davanti al monumento ai caduti “Rintocchi e memorie”.

Festa della Repubblica celebrata anche a Ventimiglia con lo spettacolo dal vivo: "Viva l'Italia" del circolo "Reading & Drama- Ventimiglia" alle ore 17,45 al Salone del Chiostro. Spazio alla letteratura, alla poesia e alla musica della storia d'Italia, dal periodo fascista alle lotte partigiana. Ma spazio anche alla storia più recente e all'attualità con racconti sulla mafia, le stragi e i profughi.

Giornata di ricordo e celebrazione ma anche occasione per visitare i musei. A Genova aperti dalle ore 10 alle 18 il Museo del Risorgimento che ha sede nella dimora natale di Giuseppe Mazzini. Aperti anche il Museo di Arte Orientale E. Chiossone, i Musei di Strada Nuova (patrimonio UNESCO), il Museo di Storia Naturale G. Doria, il Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, la casa di Colombo, il Museo delle Culture del Mondo di Castello D’Albertis, il Museo della Lanterna. Dalle 10 alle 19 consueto festivo per il Galata Museo del Mare e della Navigazione, a pochi passi dall'Acquario.

Alla Spezia aperti il Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni dalle 14.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30). La Fortezza Firmafede a Sarzana con la mostra Early artist known as Banksy 2002 2007 prints selection dalle 10.00 alle 13 e dalle 15 alle 20. La Fortezza di Sarzanello a Sarzana dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Portovenere la Villa romana del Varignano dalle 9 alle 14.30

A Finale Ligure il Forte San Giovanni dalle 16 alle 20. Ad Altare Villa Rosa – Museo dell’arte vetraria dalle 15 alle 19. A Sanremo il Forte Santa Tecla dalle 16.30 alle 22 (ultimo ingresso ore 21.00). A Ventimiglia l'Area archeologica di Nervia dalle 9 alle 17. Sempre a Ventimiglia aperto il Museo preistorico dei Balzi Rossi dalle 8.30 alle 19.30.