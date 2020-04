GENOVA - A distanza di una settimana in cui personaggi come Carlin Petrin, Davide Oldani, Maurizio Lastrico e Christof Innerhofer avevano lanciato un messaggio di speranza ai telespettatori di Primocanale, attraverso Viaggio in Liguria, stasera alle 21, la trasmissione del mercoledì legata a territorio e gastronomia propone nuovamente ospiti ai massimi livelli e, ancora una volta, non solo dal punto di vista culinario ma appassionati di profumi e sapori tipici delle quattro province comprese tra Sarzana e Ventimiglia.

In primo piano, sempre, la vicenda della pandemia. Tuttavia, conseguenze e possibili ripartenze vengono declinate secondo più ambiti. E così, forzatamente ai box rispetto al tradizionale contesto immerso nei colori e nei paesaggi liguri, e da qualche settimana in onda dalla splendida cornice di Terrazza Colombo, il format dedica il proprio spazio a conversazioni legate al mondo ligure con veri simboli del Paese.

È così, stasera, in compagnia del cucinosofo Sergio Rossi si alterneranno, tra gli altri, due fuoriclasse dei fornelli e dello sci: Norbert Niederkofler, cuoco tirolese tra gli 11 tristellati d’Italia affascinato dalla Ligure, e la neo campionessa del mondo di sci alpino, Federica Brignone, con padre savonese innamorata di pesto, focaccia e palestre di roccia finalesi.

Nel corso della serata, poi, le testimonianze di piccoli e grandi produttori agricoli, ma anche di esperti del marketing internazionale e di psicologia. Come avviene da tre puntate, legate all’emergenza Coronavirus, puntuale la riflessione settimanale della docente savonese Roberta Milano in riferimento alle tendenze web del momento.

