Fattore Nzola per lo Spezia, la salvezza passa dai suoi gol ma la Premier lo cerca

GENOVA - Fattore Nzola per lo Spezia. Dieci partite giocate, sette gol e un assist. La Serie A in questa prima fase di stagione ha conosciuto M'bala Nzola. Italiano se lo coccola, la dirigenza sa che è anche dai suoi gol che passerà la salvezza delle Aquile. Francese di origine Angolane, 24 anni, Nzola unisce forza fisica, velocità e senso del gol.

Rispetto allo scorso anno in B ha già pareggiato il numero delle reti che nella stagione della storica promozione furono sette ma in ventuno match, playoff compresi con l’attaccante arrivato dal Trapani a gennaio. L’impatto con la massima serie è stato formidabile. Ma gennaio è a un passo e si di lui sono finito gli occhi di tanti club, Milan su tutti. Ma anche in premier guardano con attenzione le festa di M'bala che alla Spezia è già idolo. Wolverhampton, Newcastle e West Ham ci fanno un pensiero. All’orizzonte un affare economico visto che il suo ritorno al Picco è costato praticamente zero al club di Volpi dopo il fallimento del Trapani che ne deteneva il cartellino.

Mister Italiano lo blinda, è lui che dopo averlo conosciuto in Sicilia lo ha portato nel Levante ligure. I suoi gol e la sua concretezza sono un punto fondamentale per la corsa salvezza delle Aquile. Il mercato può aspettare. Nzola a fine estate ha siglato un contratto di tre anni con lo Spezia. Dopo tanto girovagare tra Europa e serie inferiori italiane Mbala ha trovato da dove spiccare il volo per la sua carriera. Prima però c’è da salvare lo Spezia.