Fase 3, Cambiamo!: "Il Governo tuteli il settore dell'automotive"

LA SPEZIA - "Non possiamo permettere che un settore in cui l'Italia storicamente detiene un primato mondiale possa essere abbandonato dal governo nella tempesta di questa crisi. L'automotive è fondamentale per la ripresa economica del nostro Paese e ha bisogno di tutto il sostegno possibile". Lo dicono i deputati di Cambiamo!, Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli.

"Siamo pionieri nel design, nella progettazione e nella produzione delle automobili più invidiate al mondo dalle piccole utilitarie alle berline fino alle sportive di lusso, non prevedere concreti aiuti a difesa di milioni di lavoratori significa far morire una buona parte dell'economia italiana", rilevano. "Abbiamo presentato degli emendamenti a sostegno del settore nel dl liquidità e ci aspettiamo non solo che vengano accolti ma che ottengano anche un ampio appoggio trasversale. Difendere la storia dell'automobilismo italiano leader mondiale nel settore è una priorità assoluta a cui il governo deve porre immediatamente rimedio", concludono.