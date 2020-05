Fase 2, mascherine nei parchi e corso Italia aperta: ecco le misure in vigore a Genova

GENOVA - Da lunedì 4 maggio entra in vigore una nuova ordinanza del Comune di Genova che resterà valida per le prossime due settimane e prevede l'accesso a parchi, ville, giardini, passeggiate, cimiteri comunali. Vietato l'uso dei giochi per bimbi previsti nei parchi e giardini pubblici.

Ancora off limits spiagge, scogliere, arenili ad eccezione dei casi previsti dall'ordinanza regionale: se si pratica attivita' come la pesca o sport acquatici, si puo' accedere. Sì alla riapertura delle passeggiate al mare come in corso Italia. Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci. L'utilizzo di mascherine, ha aggiunto, "e' fortemente raccomandato fuori casa. Mentre diventa obbligatorio, quindi sanzionabile, nei parchi, nei giardini comunali, nelle ville pubbliche, nelle passeggiate, nei cimiteri, locali commerciali, sui mezzi di trasporto pubblico locale".

Il sindaco ha spiegato che "non vogliamo morire di coronavirus, ma non vogliamo neanche morire di fame. E' necessario consentire di far riprendere le attivita' lavorative, ma bisogna farlo in sicurezza: ritornare alla vita normale e' possibile se rispetteremo queste norme". Il sindaco ha poi detto che il lavoro che si sta facendo e' propedeutico a "aprire la Liguria all'estate, che sia un'estate turistica che per noi significa anche economia".