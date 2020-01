Ex mercato di corso Sardegna, al via i lavori di riqualificazione a Genova

GENOVA - Sono iniziati da alcune settimane e entrati nel vivo i lavori di demolizione nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'ex mercato di corso Sardegna che, abbandonato nel 2009, sarà restituito al quartiere di Marassi, a Genova, grazie a un project financing del valore di 27 milioni promosso dal Comune di Genova. Stamani il governatore Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante hanno effettuato un sopralluogo nei cantieri.

Le ruspe che demoliranno i primi quattro fabbricati interni e i cannon fog per abbattere le polveri sono entrati in azione. "Il 20 maggio finirà la fase di demolizione e inizierà quella di ricostruzione vera e propria - spiega il direttore tecnico della società affidataria dei lavori, Paolo Rosa - l'obbiettivo è consegnare la struttura entro ottobre 2021". Negli oltre 20 mila metri dell'ex mercato sorgeranno un parco, aree gioco e per lo sport, parcheggi, locali per le associazioni, per il cineforum e spazi commerciali.

"Questo spazio tornerà a essere fruibile dopo oltre 10 anni di abbandono - dice Bucci -. Siamo sicuri che i lavori procederanno spediti, un luogo ricco di storia e di cui manterremo la memoria seguendo i vincoli esistenti ma a cui daremo nuova vita". Anche Toti è soddisfatto: "Come promesso sono iniziati i lavori di recupero di un'area abbandonata, questo cantiere è positivo perché dimostra che c'è attenzione da parte dei privati e che le leggi che abbiamo fatto in questi anni hanno semplificato gli investimenti".