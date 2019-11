Ex Ilva, Senarega (Lega): "Non un posto di lavoro in meno. Siamo pronti a dare battaglia"

GENOVA - Sarà convocato per mercoledì 20 novembre il consiglio regionale straordinario della Liguria per discutere della vertenza ex Ilva e del futuro dello stabilimento genovese di Cornigliano. Lo rende noto il capogruppo della Lega, Franco Senarega, dopo la richiesta presentata la scorsa settimana.

"A Genova, non un posto di lavoro in meno siamo pronti alla mobilitazione e alla battaglia al fianco dei lavoratori di Cornigliano e dell'indotto, contro il disastro e la bomba sociale innescata dal governo Pd-M5s", commenta l'esponente del Carroccio. Se non riprenderanno gli approvvigionamenti da Taranto, la linea di zincatura dello stabilimento genovese potrebbe interrompersi tra due settimane, mentre per la banda stagnata dovrebbe esserci lavoro fino a fine anno.

Attacca Senarega: "A dispetto delle 'letterine' scritte ai suoi ministri dal premier Giuseppe Conte e a quanto dichiarato dagli esponenti del governo, appare che ArcelorMittal vada avanti come un treno con la sua decisione. All'orizzonte non si vede alcuna soluzione idonea per i circa 14-15.000 lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto".