Ex Ilva, è la giornata del confronto col ministro del Lavoro Orlando

GENOVA - "Lo stabilimento di Genova mantiene una dimensione strategica e lavoreremo per mantenerla. Vedremo se ci sono gli strumenti per contestare la scelta della cassa integrazione. Ci vuole tempo, dialogo e capacità di ascolto. Mi aspetto che da qui al 7 luglio la situazione migliori". Queste le prime dichiarazioni del ministro del Lavoro Andrea Orlando in uscita dalla Prefettura.

La giornata di Orlando a Genova è iniziata già dalle sette di mattina quando i lavoratori delle Acciaierie d'Italia si sono riuniti in assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento di Genova Cornigliano prima di entrare al lavoro: è il primo giorno della cassa integrazione ordinaria per 891 lavoratori che hanno deciso per lo stato di agitazione fino al prossimo 8 luglio, giorno dell'incontro con il ministro dello Sviluppo Economico.

Alle ore 9 era invece previsto in Prefettura l'incontro tra i sindacati e il ministro del Lavoro, presenti anche il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore regionale Giovanni Toti e i parlamentari liguri che sono stati tutti invitati all'incontro. Assenti, per protesta, i delegati di Fiom. L'incontro è iniziato in ritardo per attendere l'arrivo del ministro. Lo stesso ministro Orlando è poi atteso presso lo stabilimento di Cornigliano per un incontro con i lavoratori ex Ilva e ancora farà poi visita a Leonardo Automazione, altro nodo caldo del lavoro a Genova.

"Abbiamo deciso di rientrare a lavorare oggi", dichiara davanti ai cancelli all'alba Armando Palombo, Rsu delle acciaierie. Che spiega le motivazioni invece dell'assenza di Fiom in Prefettura: "Fiom Cgil non va in Prefettura dove sono stati convocati tutti i parlamentari liguri, il presidente Toti, il sindaco Bucci. La Fiom, senza giudicare le posizioni di altri, ha deciso di non andare a una passerella elettorale".

Tra i parlamentari davanti alla Prefettura c'è Edoardo Rixi, deputato della Lega, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture. Che dichiara: "Secondo me sta sbagliando l'azienda. Credo che in questo momento l'intezione del governo sia rivalorizzare l'attuale sito. Non possiamo fare a meno di tornare a produrre acciaio".

Il governatore della Liguria Giovanni Toti auspica "che il governo indirizzi il percorso da formalizzare poi l'8 luglio al Mise, ovvero l'ingresso dello stato nelle acciaierie italiane. Non credo che con violenze e occupazioni si possa risolvere il problema dell'acciaio. L'azienda in questo momento di transizione avrebbe dovuto astenersi da un'azione unilaterale come quella che ha fatto ma altrettanto non è tollerabile che si blocchi una città e si intimdiscano i palazzi delle istituzioni".