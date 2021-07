Ex Ilva: dopo lo sciopero l'incontro al Mise tra sindacati, governo, azienda e regioni

GENOVA - Oggi alle 12 è previsto l'atteso incontro al ministero dello Sviluppo Economico con i rappresentanti di Acciaierie d'Italia di Genova Cornigliano dopo le proteste e le giornate di sciopero dei dipendenti di ex Ilva costretti alla cassa integrazione.

Tre giorni di manifestazioni, un incontro tardivo con il ministro del Lavoro Andrea Orlando e ora la riunione a Roma per definire tutti i temi che riguardano la cassa integrazione, ma anche fare chiarezza sul piano industriale e sugli investimenti previsti da Acciaierie d'Italia.

La convocazione arrivata dal Mise al ministero del Lavoro, regioni Liguria, Piemonte e Puglia, Acciaierie, Invitalia, Federmaneger e a tutte le sigle sindacali coinvolte, è per le ore 12 in presenza in via Veneto a Roma presso il Salone degli Arazzi.

Nel rispetto delle norme anti covid è consentito un solo rappresentante per ogni parte convocata. L'incontro sarà presieduto dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.