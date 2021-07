Estate calda per i motori liguri

C’è un po’ di Liguria nella classifica di una delle classiche dell’automobilismo nazionale, la Trento – Bondone, andata in scena lo scorso weekend su una delle strade che ha fatto la storia della specialità.

La gara trentina è stata chiusa con un ottimo risultato da Roberto Malvasio, il pilota di Ronco Scrivia specialista della guida pulita e dal ricco palmares sia negli slalom che nelle salite.

A bordo di una Seat Leon TCR Malvasio ha conquistato la classe Racing Start Plus, ecco il suo commento a fine gara: “Anche se per questa stagione ho scelto di non guardare molto le classifiche privilegiando maggiormente la conoscenza della Seat Leon – ammette il portacolori della Winners Rally Team – ed anche se la concorrenza non era la solita, è un successo buono per il morale e che mi ha fatto molto piacere perché è giunto al termine di una gara come sempre non facile in cui ho patito un problema alla frizione che richiedeva la massima attenzione da parte mia, specie in fase di partenza e nei tornanti. Penso, ad ogni modo, di aver fatto una prova discreta oltre ad un buon passo in avanti nel mio percorso di apprendimento della vettura”.

Per Malvasio potrebbe concretizzarsi la partecipazione al Rally Golfo dei Poeti di Brugnato a fine agosto, prima di tornare nel Campionato Italiano Velocità Montagna in autunno.

Il prossimo weekend toccherà invece al navigatore Fulvio Florean tenere alta la bandiera ligure al Rally Lana, gara valida per la Coppa Rally Zona 1, che vede attualmente il savonese ed il suo pilota Elwis Chentre al comando della classifica. Florean affronterà la gara leggendo le note al forte pilota valdostano, sempre a bordo della Skoda Fabia R5 del Team D’Ambra.