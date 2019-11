Escursionisti dispersi in Liguria: tre interventi in un solo pomeriggio

GENOVA - Tre interventi in un solo pomeriggio per i vigili del fuoco di Genova impegnati a soccorrere diversi escursionisti. Il primo caso, una donna caduta su un sentiero che dai Piani di Praglia porta a Punta Marin. Nell'incidente l'escursionista ha battuto la testa riportando una lieve ferita. È stata soccorsa dal medico presente con la squadra dei vigili del fuoco ed è stata accompagnata fuori dal bosco.

A Montebruno, in Valtrebbia, quattro persone avevano smarrito il sentiero. I vigili del fuoco li hanno soccorsi facendosi inviare la loro posizione tramite la geolocalizzazione di Whatsapp e sono riusciti a riportarli nella retta via. Per loro solo un po' di paura e stanchezza.

Sono due bambini gli ultimi dispersi del pomeriggio. Erano insieme ai genitori a fare un'escursione nel parco di Portofino, ma si sono allontanati e di loro si sono perse le tracce. Così i genitori hanno allertato i soccorsi, e si è mobilitato anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Sono stati ritrovati, anche per loro tanta paura ma sono in buone condizioni.