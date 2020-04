Escursioni virtuali, esplode il fenomeno sul web ai tempi del Coronavirus

ROMA - In questi tempi di lockdown, esplode il fenomeno delle escursioni virtuali. A spiegarlo è Samuele Giancarlini, guida AIGAE: "Stanno avendo grande successo e possono anche essere utili all'Educazione Ambientale nella didattica a distanza con le scuole italiane. Non uscite di casa. Paesaggi bellezza del territorio e borghi saranno ora loro a venire da voi. Poi quando sarà possibile sarete voi ad essere con loro". L'indirizzo Skype di riferimento è SAMUELE GIANCARLINI.

"Le persone non possono venire da noi? Ed allora è il territorio italiano che va da loro. Escursioni virtuali nelle quali attraverso la nuova tecnologia, in diretta o in differita le Guide Ambientali Escursionistiche riescono a portare il Patrimonio Ambientale e Naturalistico dell'Italia nelle case di tutti. Dunque delle vere escursioni virtuali a distanza, domenicali, durante le quali la Guida Ambientale Escursionistica immagina di condurre in natura le persone. Ed in realtà lo fa, non fisicamente, ma basterebbe vedere il video per notare il come l'escursione virtuale possa essere incredibilmente reale. Tutto come si svolgerebbe in un'escursione. Si inizia con un buongiorno, poi la narrazione introduttiva di quello che si andrà a vedere e la partenza. La Guida si inoltra nel Patrimonio Ambientale del territorio che sta narrando. Ovviamente si tratta di repertorio che abbiamo e che utilizziamo per la prima volta. E la gente? La gente interagisce con noi come se fosse in escursione. Infatti l'escursione virtuale è su social o YouTube e dunque tutti possono partecipare, avvicinarsi al nostro mondo e inviarci messaggi, farci domande alle quali rispondiamo con altri messaggi. Un modo nuovo di vivere il Patrimonio Ambientale, soprattutto i borghi, per poi far crescere il Turismo di prossimità in occasione della ripartenza reale. Rivolgo un appello importante anche alle scuole, ma proprio al Ministero della Pubblica Istruzione di darci la possibilità di portare attraverso le escursioni virtuali l'Educazione ambientale nella didattica a distanza. La didattica a distanza rappresenta una grande opportunità di apertura a progetti di Educazione Ambientale nelle scuole. Ad esempio alla lezione di storia potremmo abbinare un itinerario naturalistico che è stato protagonista di quell'evento storico raccontato ai ragazzi dall'insegnante. Oppure pensiamo alla Geografia. Noi Guide Ambientali Escursionistiche potremmo affiancare gli insegnanti nella narrazione geografica di un posto con l'escursione virtuale a distanza".

L'idea sembra essere vincente. Il fenomeno delle escursioni virtuali sta crescendo, esplodendo. La gente apprezza e ne sono una testimonianza le visualizzazioni sia sui social che su altre piattaforme come YouTube. E' una nuova forma di comunicazione che potrebbe servire anche dopo nell'ambito della didattica scolastica. In questo modo l'indotto, rischia solo il rallentamento ma mantenendo viva l'attenzione sulla bellezza del territorio, riesce a garantirsi n futuro forse addirittura piu' roseo.

Nell'ultima escursione virtuale , Samuele Giancarlini Guida Ambientale Escursionistica ha raccontato a ragazzi e non ragazzi, la Valle dei Calanchi nel Lazio, con immagini uniche tratte dal suo repertorio.

"La Valle dei Calanchi è un meraviglioso palcoscenico naturalistico - ha proseguito Giancarlini - e la vegetazione è piu' fitta nei pressi del Rio Torbido. Abbiamo, durante l'escursione virtuale, "raggiunto" il torrente per poi proseguire il cammino verso Civita di Bagnoregio (nella foto) accompagnati dal panorama dominante la Vallata dei Calanchi. Che immagini! Civita di Bagnoregio è un borgo risalente a circa 2500 anni fa ed è di origine etrusca. Nell'escursione virtuale da me organizzata e realizzata e che è stato possibile vedere già dal 15 Aprile ho narrato la vegetazione e la ricchezza geologica dei luoghi. Un grande Patrimonio Naturalistico, Ambientale e Geologico che noi Guide Ambientali Escursionistiche dell'AIGAE raccontavamo sul campo, ogni giorno, prima del Coronavirus e che siamo pronti a raccontare anche oggi a distanza ma ancor di più quando sarà il ritorno al cammino. Ora siamo guardiani e sentinelle del Patrimonio Ambientale Italiano perché dando la possibilità a tutti coloro i quali sono in casa di vedere, ammirare, conoscere, creiamo anche nelle loro case una bacheca video, un archivio fatto di immagini uniche a documentazione dei luoghi. In questo modo, quando potremo, la gente si recherà a vedere quei luoghi dell'Italia promossi durante il Coronavirus. Le persone, i cittadini ameranno molto chi ora non li lascerà soli! E noi Guide non lasciamo soli tutti voi. Sono convinto che la realizzazione delle escursioni virtuali possa anche aumentare e migliorare il Turismo Ambientale in Italia che negli ultimi due anni aveva registrato una crescita del 3%. Inoltre il sistema delle Escursioni Virtuali potrà rimanere anche dopo nell'ambito della didattica scolastica".

