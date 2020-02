Entella-Crotone a porte chiuse, il comunicato della Lega di serie B

GENOVA - Entella-Crotone, in programma venerdì sera in anticipo al "Comunale" di Chiavari, sarà disputata ufficialmente a porte chiuse. Ecco il comunicato della Lega di serie B:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riguardo all’art. 1 co. 1 lett. a) del predetto provvedimento, in base al quale “in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa”; dispone lo svolgimento “a porte chiuse” delle seguenti gare, valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2019/2020: Cittadella-Cremonese; ChievoVerona-Livorno; Venezia-Cosenza; Virtus Entella-Crotone. Le indicazioni generali sulle ’Porte chiuse’ saranno emanate da FIGC e/o Lega e formeranno oggetto di separata e successiva comunicazione. Le altre gare della 7a giornata si disputeranno con le disposizioni abituali.