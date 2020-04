Elezioni, il governo non ascolta le Regioni e sceglie il rinvio in autunno

GENOVA - Le elezioni regionali inizialmente previste per la finestra elettorale di primavera slittano, ma non potranno tenersi in estate, come inizialmente previsto da alcuni governatori uscenti. Il consiglio dei ministri ha infatti corretto la bozza del decreto che inizialmente prevedeva una finestra temporale che arrivava al massimo all'8 novembre, prevedendo che le consultazioni in Liguria, Toscana, Puglia, Marche, Campania e Veneto si tengano tra il 6 settembre e il 30 novembre. I relativi consigli regionali sono prorogati fino al 31 agosto.

In Liguria il governatore uscente Giovanni Toti con la sua lista ‘Cambiamo’ si ricandida per un secondo mandato consecutivo. Il centrosinistra intanto tenta un'alleanza con i M5s ma ancora deve trovare il nome dello sfidante. In Toscana la successione all'attuale governatore Enrico Rossi è affidata dal Pd a Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale. Dall'opposizione, le liste più a sinistra non accettano di sostenere Giani e candidano il consigliere uscente Tommaso Fattori, mentre il M5S ha scelto Irene Galletti. A sfidare Giani per il centrodestra è l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, già sindaco del comune di Cascina, in provincia di Pisa, e nello staff di Matteo Salvini. In Valle D'Aosta, Regione a statuto speciale dove si vota per le dimissioni dell'ex presidente Antonio Fosson, indagato per voto di scambio e sostituito dall'assessore Renzo testolina dell'Union Valdotaine, ancora in ballo gli schieramenti politici che si contenderanno i voti con sistema proporzionale mentre il governatore sarà scelto con elezione di secondo livello all'interno dello stesso consiglio regionale.

Lo slittamento della prossima tornata elettorale amministrativa, deciso oggi dal Consiglio dei ministri, coinvolge sei Regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) oltre alla Regione a Statuto speciale della Valle d'Aosta e 1.137 comuni, di cui 567 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 570 a regioni a statuto speciale. Tra questi, vanno al voto 18 capoluoghi di Provincia (Agrigento, Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria, Trani, Trento e Venezia), di cui tre sono anche capoluogo di regione (Aosta, Trento e Venezia) e 4 capoluoghi di regione. Le trattative tra le forze politiche, in particolare quelle appena avviate a inizio marzo per la sperimentazione di alleanze tra M5s e Pd in alcune citta' e Regioni, come la Puglia, la Liguria e la Campania, hanno subito una frenata nelle ultime settimane a causa dell'emergenza coronavirus e dell'incertezza sulla data della consultazione elettorale, visto che gia' ai primi di marzo era stato annunciato un rinvio.

Nelle sfide regionali, in Veneto il governatore Luca Zaia (Lega) si ricandida per il terzo mandato consecutivo con pronostici favorevoli anche in rapporto alla gestione dell'emergenza corionavirus. Il Pd si affida al vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni come sfidante di Zaia, mentre il M5s attraverso la piattaforma Rousseau ha scelto di essere rappresentato dal senatore Enrico Cappelletti. Nelle Marche invece il governatore uscente Luca Ceriscioli (Pd) non si ricandida e i del puntano sul nome di Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia, che pero' non ha trovato finora i favori di Italia Viva. Mentre i Cinquestelle sulla piattaforma Rousseau hanno votato per il candidato Gian Mario Mercorelli. E Fratelli d'Italia ha lanciato Francesco Acquaroli di Macerata.

In Puglia il governatore Michele Emiliano nei giorni scorsi si e' detto preoccupato per gli effetti dell'emergenza sul turismo estivo nella Regione, ma anche per una possibile seconda ondata dell'epidemia che potrebbe mettere a rischio le consultazioni amministrative in autunno. Al momento il M5s ha una sua candidatura alla successione di Emiliano, la consigliera regionale uscente Antonella Laricchia. Ma trattative sarebbero in corso per un apparentamento con la coalizione di centrosinistra. Nel centrodestra pugliese, e' confermata la scelta di Raffaele Fitto a candidato alla successione di Emiliano. L'ex governatore di Forza Italia ha ricevuto l'appoggio di Fratelli d'Italia ma non della Lega. Il partito di Matteo Salvini punta sull'eurodeputato Massimiliano Casanova, patron del Papeete. Anche in Campania le trattative tra Pd e M5s non sono ancora definite. L'attuale presidente Vincenzo De Luca non ha accettato l'invito dei vertici del Pd a "fare un passo di lato" per fare spazio alla candidatura del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Inoltre De Luca non incontra il favore del movimento delle Sardine campane. Nel centrodestra in Campania si punta sull'ex governatore Stefano Caldoro ma senza la Lega, che preferisco il rettore dell'universita' di Salerno, Aurelio Tommasetti.