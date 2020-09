Elezioni e referendum, sul sito del Viminale lo 'speciale' sul voto del 20-21 settembre

ROMA - Tutte le informazioni sulle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre sono contenute nello 'Speciale elezioni' disponibile sulla home page del sito del ministero dell'Interno. Gli elettori saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, per le regionali e le comunali. Lo speciale è suddiviso in tre sezioni: Referendum, regionali e comunali e contiene anche le Faq con le domande più frequenti.

In particolare, secondo i dati contenuti nell'ultima rilevazione semestrale, pubblicata sulla piattaforma Eligendo a cura della direzione centrale dei Servizi elettorali, sono 51.559.898 gli elettori chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale e 18.590.081 quelli per le elezioni regionali, che interessano sei regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e una a statuto speciale (Valle d'Aosta).

Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 467.122 per la Sardegna (Collegio plurinominale 01 - Collegio uninominale 03 Sassari) e 352.696 per il Veneto (Collegio plurinominale 02 - Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona). Le elezioni amministrative interessano, inoltre, 962 comuni e coinvolgono 5.725.734 elettori. Tutti i dettagli sul corpo elettorale sono consultabili su Eligendo.