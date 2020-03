Effetto coronavirus, ok in Liguria per la formazione professionale a distanza

GENOVA - E' stato firmato il decreto che consente in Liguria di attivare misure di formazione professionale a distanza come misura per limitare la diffusione del virus Covid-19. Lo rende noto la Regione. La scelta arriva dopo un confronto dell'assessorato alla Formazione con le rappresentanze degli enti che hanno confermato l'utilità della misura e la possibilità di attuarla.

Il meccanismo consentirà di far proseguire, anche se a distanza, le attività formative teoriche di tutti i bandi della formazione professionale attivi ma sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus. Si tratta dei corsi dei bandi del Turismo, Cultura, del pacchetto Giovani "formarsi per competere" e di quelli scaturiti dalla procedura a sportello. "E' una misura importante, perche' consente agli Enti e al loro personale di proseguire l'attività, calmierando gli effetti del blocco del settore", spiega l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo. "Analogo provvedimento e' stato adottato anche per quanto riguarda i corsi di istruzione e formazione triennali in età dell'obbligo scolastico e quelli del sistema duale che coinvolgono oltre duemila studenti. Anche in questo caso i corsi potranno proseguire a distanza, le lezioni saranno riconosciute a tutti gli effetti come attività didattica, a patto che siano adeguatamente tracciate", conclude Cavo.

Per rispondere ad alcune di queste sfide, l'Unicef e Pwc nei prossimi 3 anni collaboreranno per aiutare a fornire ai giovani nel mondo le competenze di cui hanno bisogno per il loro futuro professionale. La collaborazione supporterà la ricerca sulla crescente sfida a livello globale delle competenze e sviluppera', espandera' e finanziera' programmi di istruzione e formazione in diversi paesi, fra cui India e Sud Africa. Ogni mese, 10 milioni di giovani raggiungono l'età lavorativa, molti provengono da paesi a basso e medio reddito. Secondo una ricerca globale, i giovani in questi paesi impiegano in media un anno e mezzo per raggiungere il mercato del lavoro e circa 4 anni e mezzo per trovare il primo lavoro accettabile. La collaborazione tra Unicef e PwC supporterà la Piattaforma Reskilling Revolution del World Economic Forum, di cui entrambi sono partner fondatori. La piattaforma ha l'obiettivo di fornire lavori piu' qualificati, istruzione e competenze a un miliardo di persone nei prossimi 10 anni