Edoardo Garrone: "La Sampdoria è un amore di famiglia, ma solo come tifosi"

GENOVA - "La Sampdoria è ancora un grande amore di famiglia, ma solo come tifoso. Alcuni anni fa abbiamo fatto una scelta e non cambiamo idea". Lo ha ribadito Edoardo Garrone in un'intervista al Corriere Economia.

Intanto, dopo le dimissioni di Paolo Fiorentino dal consiglio di amministrazione della società blucerchiata al suo posto dovrebbe entrare il commercialista di fiducia di Ferrero, il veneto Vidal.

In attesa della prossima assemblea degli azionisti, che dovrà nominare l'intero, nuovo cda essendo decaduti automaticamente con le dimissioni di Fiorentino anche gli altri membri del direttivo.