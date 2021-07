Edilizia: il mercato si riprende ma "indegna la situazione autostradale ligure"

GENOVA - Una proroga del superbonus è necessaria fino alla fine del 2023, è imprescindile: il presidente dell'Associazione dei costruttori edili di Genova, Ance, Filippo Delle Piane, lancia questa richiesta forte, per far sì che la spinta di ripresa del 2021 non si fermi, dopo un 2020 che, a causa della pandemia, non è stato un anno facile per il sistema economico italiano e regionale.

Ma come sempere in Liguria pesa tantissimo l'isolamento infrastrutturale "indegno, indecoroso, il risultato di 50 anni di incuraìia" tuona Delle Piane. "Il sistema autostradale è troppo carente, non si può andare avanti così, bisogna lavorare in tempi non brevi ma chiediamo programmazione mirata ed intelligente, che consenta ai lavori di non strozzare ancora di più la Liguria".

Tornando al mercato edile, “i dati che emergono dalle analisi statistiche evidenziano tuttavia come, nonostante la crisi generale, il settore sia riuscito a reggere all’impatto dell’emergenza. I principali indicatori economici danno evidenza che in Liguria l’attività economica ha subito gli effetti della crisi globale, ma con un livello di intensità inferiore rispetto alle altre regioni del Nord. Secondo le ultime stime formulate dall’Ance, il 2020 segna una flessione del Pil in Liguria del -8,4%, inferiore al calo registrato in media in Italia (-8,9%).

Sul fronte occupazionale, in Liguria, nel 2020, il numero di imprese attive è diminuito di 134 unità rispetto al 2019: si è passati, infatti, dalle 3.622 imprese alle 3.488. Nel capoluogo ligure, il numero di imprese attive è sceso di 61 unità con un calo in termini percentuali del 3,70% rispetto ai livelli del 2019. Il numero di ore lavorate nel 2020 è sceso, in termini percentuali, del 3,86% rispetto al 2019, passando dai 16.938.279 di ore lavorate nel 2019 ai 16.285.174 dello scorso anno e si è assistito, a causa della grave situazione determinata dall’emergenza Covid 19, ad un forte aumento del numero di ore autorizzate per le richieste, da parte delle imprese, di Cassa Integrazione Guadagni.

In Liguria, nel 2020, le imprese hanno fatto ricorso alla cassa integrazione per 4.943.586 ore rispetto al 2019 quando le ore richieste per l’attivazione della CIG erano risultate pari a 815.136. In termini percentuali l’aumento è risultato pari a 506 punti. A Genova, l’incremento risulta corrispondente al 388%: siamo passati da 566.659 ore nel 2019 a 2.765.003 nel 2020.

Tuttavia, nonostante il massiccio ricorso alla CIG da parte delle imprese, il numero di ore effettivamente lavorate si è mantenuto pressoché in linea con i valori registrati nel 2019.

Sul fronte degli investimenti, il settore edile ligure ha subìto un calo del 10,8% in termini reali nel confronto con l’anno precedente. Peraltro, per il 2021, sembra certo un rimbalzo rispetto al 2020 per l’economia della nostra regione del +4,3%.

Per gli investimenti pubblici il 2020 rappresenta un anno positivo segnando un incremento del 20,8% rispetto all’anno precedente. Concentrando l’attenzione sulle componenti della spesa relative ad investimenti infrastrutturali, i risultati confermano, sull’intero anno, una crescita del 26,7% rispetto all’anno precedente, pari a maggiori investimenti per opere pubbliche per 63 milioni di euro. In generale, l’andamento dello scorso anno è spiegato dalla gestione dell’emergenza sanitaria, come dimostrato dall’aumento delle spese per l’adeguamento degli spazi scolastici (+66%), degli interventi sugli immobili ad uso strumentale (+795%), e dall’aumento degli investimenti per le infrastrutture idrauliche (+144%) e per la sistemazione del suolo (+76%).

Nell’area metropolitana di Genova, il settore dei lavori pubblici ha resistito proseguendo la fase di ripresa iniziata nel 2018: infatti, nel 2020 il numero dei bandi di gara per lavori pubblici è cresciuto rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019 (170 gare nel 2020 contro le 103 gare nel 2019). Parallelamente, anche il dato riferito al valore degli appalti è aumentato: nel 2020 sono stati messi in gara lavori pubblici…