Ecco Marittimo Mob, il corso per formare specialisti di nautica e turismo

GENOVA - E' partito oggi il “Corso di perfezionamento in Specialista dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo sostenibile- Cours de perfectionnement en Specialiste de l’accueil sûre dans le nautisme et le tourisme durable’, inserito nel progetto Accélérateur Transfrontalier de Mobilités – MARITTIMOMOB, finanziato a valere sui fondi Interreg - Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

Il progetto MARITTIMOMOB coinvolge tre regioni e altrettanti partner, coordinati dalla Camera di Commercio e dell’industria di Ajaccio e della Corsica del Sud, in qualità di Capofila. Sono partner del progetto: l’Università degli Studi di Genova – DICCA e Promocamera, l’Azienda Speciale Camera di Commercio di Sassari. Promotore del Corso è il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale – DICCA.

Il Corso, di cui il Direttore è la Prof.ssa Francesca Pirlone (Responsabile del progetto per UNIGE –DICCA) è realizzato in collaborazione con il Settore apprendimento permanente, e Settore sviluppo linguistico. L’iniziativa vede il supporto del Centro del Mare dell’Università di Genova e nella prima giornata è stata prevista una specifica sessione dal tiolo: “Il Contributo del Centro del Mare dell’Università di Genova. La multidisciplinarietà a servizio dell’economia del mare”, durante la quale saranno descritte buone pratiche sulla nautica e turismo esistente”.

Il Corso ha inizio con una Winter School di una settimana dal 11 al 18 gennaio 2021 che sarà svolta on line visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria. La parola “accoglienza sicura” all’interno dello stesso tiolo del Corso, intende infatti porre attenzione e ragionare su possibili soluzioni in tempo di Covid.

La Winter school è volta a fornire competenze di tipo interculturale e soft skills volte a creare una nuova figura professionale transfrontaliera nel settore congiunto della nautica e turismo in una ottica sostenibile. Per essere competitivi nel mondo del lavoro è necessario avere adeguate competenze. La competenza interculturale è la capacità di comunicare in modo efficace con persone di altre culture. L’obiettivo di questo tipo di apprendimento consiste nel rafforzare la conoscenza reciproca e la coscienza collettiva di se stessi. Le competenze “soft” sono capacità e qualità personali che assumono forme diverse nei vari contesti e che continuano a svilupparsi durante tutto l’arco della vita. Prevalentemente si tratta di competenze relazionali e comportamentali come, ad esempio, l’autonomia, l’autostima, la fiducia, la resistenza allo stress, la capacità di comunicare efficacemente e di negoziare, la flessibilità.

Docenti di diverse competenze dell’Università di Genova ed esperti del settore svolgeranno lezioni e workshop, in un percorso di formazione congiunto transfrontaliero per rafforzare il mercato del lavoro nei settori della nautica e del turismo sostenibile. Ciò in coerenza con le esigenze delle imprese e per stimolare/valorizzare la vocazione professionale dei giovani under 35.

I partecipanti ammessi al Corso sono 20 studenti transfrontalieri selezionati da un Comitato di Gestione Transfrontaliero sulla valutazione dei titoli presentati.

Più di cento sono state le domande pervenute e i partecipanti provengono dai tre territori di progetto: Liguria, Corsica e Sardegna.

Tutti gli approfondimenti sul progetto, gli avvisi, le pubblicazioni, le news e gli eventi sono disponibili nel sito web ufficiale, oltre a profili social dedicati.