Ecco il vero autunno, torna il maltempo in Liguria: in arrivo i temporali forti

GENOVA - Ora sì, l'autunno è davvero arrivato anche in Liguria. Le giornate miti sono davvero finite e la protagonista indiscussa dei prossimi giorni sarà la pioggia. Cielo e qualche leggera spruzzata d'acqua hanno già caratterizzato la domenica ligure.

Ora l'arrivo di una perturbazione atlantica unita a un vortice di bassa pressione in discesa dal nord Europa porterà i primi seri effetti autunnali già nel corso di lunedì. Tra i primi effetti ci sarà un rinforzo dei venti da Sud, con le prime precipitazioni a carattere sparso che andranno ad interessare proprio la Liguria. E se le allerte meteo di fine settembre e inizio ottobre erano state situazioni estemporanee, seppur pericolose anche a causa dell'alta temperatura del mare, ora invece la pioggia inizierà a fare la sua comparsa con consistenza dal Ponente al Levante ligure, senza esclusioni.

Il peggioramento più marcato è previsto nella giornata di martedì, quando sono attesi temporali forti. Oltre alla pioggia ci sarà anche un rinforzo dei venti e un evidente calo delle temperature. E proprio il fattore sbalzo termico potrebbe causare la formazione di quelle celle temporalesche capaci di fare danni a causa della quantità d'acqua che sono in grado di far precipitare al suolo in breve tempo. Ma il tempo caratterizzerà praticamente per tutta la settimana la Liguria. Con il Centro che solo nella gironata di giovedì dovrebbe poter godere di una pausa, situazione invece leggermente migliore per il Ponente e il levante ma con il rischio pioggia che si trascinerà fino al prossimo weekend incluso. Come sempre l'attendibilità delle previsioni a lunga distanza è da prendere con le molle. Ma ora, davvero, si può dire che l'estate è finita.

LE PREVISIONI METEO:

LUNEDI' 14 OTTOBRE - Per tutta la giornata avremo deboli piogge diffuse e persistenti su Ponente, Centro ed entroterra a cavallo tra le province di Genova e Savona, a carattere sparso sulle restanti zone. Le piogge saranno associate a rovesci o temporali di intensità inizialmente fino a moderata; nel pomeriggio è atteso un progressivo aumento dell'instabilita e non si escludono isolati episodi forti nelle ultime ore del giorno e nella notte su Ponente, Centro ed entroterra a cavallo tra le province di Genova e Savona.

MARTEDI' 15 OTTOBRE - Piogge diffuse e persistenti fin dalle prime ore della notte in estensione da Ponente a Levante con quantitativi cumulati significativi sul Ponente e nelle aree interne della regione ed elevati su Centro e Levante; le piogge avranno intensità fino a moderata e saranno associate su tutte le zone a probabili temporali forti. Venti 50-60km/h da Sud-Est rafficati su Centro e Levante; moto ondoso in aumento con mare molto mosso, localmente agitato anche sottocosta la sera sul Levante.