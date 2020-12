Ecco il freddo sulla Liguria, nevica anche sulla costa nel centro della regione

GENOVA - Neve a Genova Bolzaneto e nelle alture del capoluogo, neve a Savona, a Vado Ligure, a Varigotti, a Celle Ligure, a Finale Ligure, a Pietra Ligure, a Genova Voltri, a Spotorno, a Borgio Verezzi, a Loano. I fiocchi bianchi sono arrivati anche sulla costa. La perturbazione attesa con la sua aria gelida da Nord è giunta anche in Liguria e nella notte ha iniziato a imbiancare non solo l'entroterra ma anche la costa del centro della regione. E' soprattutto il Savonese a risvegliarsi con i fiocchi di neve. Interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade da rami di alberi caduti a causa soprattutto del vento. Primocanale in diretta segue l’evoluzione della situazione con i suoi inviati sul posto. Clicca qui per seguire la diretta.

Attenzione massima a possibili fenomeni di gelicidio, per questo molti comuni si sono attivati durante la notte per spargere il sale ed evitare il formarsi di ghiaccio. Non solo neve ma anche pioggia e temporali. L'Arpal ha emanato una allerta gialla per temporali sul centro e il levante della regione fino alle 8 del 28 dicembre.

AUTOSTRADE - Nevica sulle alcune delle principali autostrade della Liguria. Fiocchi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole, sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla, sulla A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona e sulla A6. Per non ripetere quanto accaduto a inizio dicembre con il caos sulle autostrade paralizzate la Prefettura di Genova ha rivolto una "viva raccomandazione" ai conducenti di mezzi pesanti "affinché seguano con la massima attenzione le notizie relative all'evoluzione del meteo e si informino circa la situazione della viabilità prima di mettersi in viaggio".

TRENI - Visto la situazione Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) ha attivato per la giornata di oggi lunedì 28 dicembre, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte e Lombardia. Nell’area nord-ovest è prevista una offerta di servizio ridotta per le linee: Genova – Busalla – Tortona (cancellata la relazione Busalla – Genova); Genova – Ovada – Acqui Terme; Alessandria – Arquata; Novi – Arquata - Genova; Savona – San Giuseppe di Cairo (interessati treni delle linee Alessandria – Savona, Torino – Savona e Fossano – San Giuseppe di Cairo); Novi Ligure – Arquata Scrivia; Genova – Milano; Torino Porta Nuova – Milano Porta Garibaldi; Novara - Domodossola. Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza.

L'ALLERTA METEO - Allerta per neve di colore giallo nei comuni interni del ponente della regione fino alle 12 del 28 dicembre. Alle ore 8 l'allerta è sgtata declassata da arancione a gialla nei comuni interni della zona centrale della regione, allerta fino alle 12. Nei comuni costieri allerta gialla per neve fino alle 12. Per quanto riguarda i bacini padani di ponente e levante della regione, allerta gialla fino alle 12.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

LUNEDÌ 28 DICEMBRE - Fino al mattino piogge diffuse anche a carattere temporalesco, cumulate elevate sul Levante, significative sul centro e nelle Valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto. Alta probabilità di temporali forti sul centro-Levante e relativo entroterra. Nevicate moderate a tutte le quote su vall Stura, entroterra savonese Val Bormida compresa e interno del centro, spolverate anche sulla costa sul centro della regione, quota neve oltre 600-800 metri su Ponente e Levante e parte orientale delle valli d'Aveto e Trebbia. Venti meridionali di burrasca forte (70-80 km/h) sul Levante nelle prime ore, di burrasca (60-70 km/h) sul Ponente e rilievi delle valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto, settentrionali di burrasca sul centro al mattino. Mareggiate diffuse di libeccio, intense sul centro-Levante specie dalla sera.

MARTEDÌ 29 DICEMBRE - Nella prima parte della giornata insiste il flusso umido sudoccidentale con precipitazioni diffuse a Levante, con cumulate significative sul Levante. Quota neve oltre 800-1000 metri. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su tutta la costa ligure nelle prime ore, in attenuazione e rotazione dai quadranti settentrionali sul centro. Mare molto agitato con mareggiate estese e intense sul centro-Levante nella notte, in graduale scaduta dalla mattinata.