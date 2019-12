Ecco il derby di B: Virtus Entella-Spezia nella notte di Santo Stefano

CHIAVARI - C'è un altro derby in Liguria ed è quello di serie B. La nuova sfida tra Virtus Entella e Spezia andrà in scena nella sera di Santo Stefano, alle 21 al Comunale di Chiavari. Un “boxing day”, anzi “boxing night” che vedrà i biancocelesti, finora artefici di un campionato eccellente, ospitare gli aquilotti in cerca di un orizzonte definito, dopo un avvio più che incerto e un rilancio non ancora consolidato.

Boscaglia vuole un successo per archiviare la sconfitta di Perugia: «In Umbria siamo stati poco cattivi, ora voltiamo pagina». Per parte sua, Italiano lancia la sfida al collega chiavarese: «Dobbiamo vincere per allungare la striscia positiva, l'Entella ha il vantaggio del campo sintetico ma per noi non deve essere un alibi, faremo di tutto per portare a casa i tre punti». Si attendono centinaia di trasfertisti dalla Spezia, arbitrerà Abbattista di Molfetta.