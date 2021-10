E' genovese il vincitore del concorso internazionale di fotografia categoria "underwater"

GENOVA - "Negli ultimi tre anni, il batterio Mycobacterium sherrisi ha causato la morte di massa della Pinna nobilis in tutto il mar mediterraneo. La maggior parte dei gusci di questi enormi molluschi, adesso, sono stati colonizzati da altre speci marine. In questo caso, un polpo ne ha approfettitato per creare la sua tana e proteggersi dai predatori. Con tempi di posa lenti e un movimento circolare sono riuscito a dare movimento all'immagine e enfatizzare il soggetto."

Sono queste le parole che Alessandro Grasso usa per raccontare la sua foto, vincitrice della sezione "Underwater" del concorso internazionale "Close-Up Photographer of the Year 2021". Grasso è un fotografo genovese, che con la sua foto "Circular Octopus" ha sbaragliato la concorrenza e conquistato la giuria inglese. Una foto, come spiegato da Alessandro, che racconta la storia del Mediterraneo.

Provenienti da 56 paesi diversi hanno partecipato, complessivamente, al concorso. Una foto che porta in alto la Liguria: il polpo nascosto dentro alla conchiglia è anche lui ligure, infatti la foto è stata scattata a Capo Noli.