E' ancora incubo frane: riecco pioggia, vento e neve. Allerta gialla in Liguria

GENOVA - Torna a piovere sulla Liguria. E il rischio frane resta altissimo. Ancora il maltempo protagonista sulla regione con piogge diffuse che da ponente a levante interessano la Liguria valli dell'entroterra incluse. In alcuni casi possibile il verificarsi di isolati temporali. Neve a quote superiori ai 400-500 metri specialmente in val Bormida. Particolare attenzione al vento con raffiche di burrasca.

Ma come già sottolineato la paura maggiore è legata alle frane. Il territorio in questi due mesi di piogge continue o quasi ha assorbito una quantità d'acqua record. Il terreno è saturo pressochè ovunque. Per qusto è in atto un'allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione. Come spiegato dai previsori Arpal la perturbazione sarà presente anche nelle prime ore di lunedì.

LA SITUAZIONE- Deboli precipitazioni tra la notte è le prime ore della mattina si sono concentrate soprattutto sul genovesato di levante, dove le cumulate sono rimaste comunque molto scarse: 5.4 mm/6h a Quezzi, 4.4 alla Foce. Nella notte le temperature in costa hanno oscillato dai 9.1°C di Savona ai 12.6º di Imperia, passando per i 9.2º di Genova e i 10.1º di La Spezia. Minima assoluta a Poggio Fearza con -1.8°C (ma poco sotto lo zero anche alcune località in Val d’Aveto e in Val Bormida). Venti con raffiche a 58 km/h a Savona.

- L'ALLERTA METEO NEL DETTAGLIO:

Allerta gialla dalle 8 a mezzanotte sul centro-Ponente e valle Stura, Bormida, Trebbia, Scrivia e d'Aveto.

Allerta gialla dalle 12 a mezzanotte sul Levante.

DOMENICA 1 DICEMBRE - L'ingresso di un sistema frontale sul Mediterraneo espone nuovamente la Liguria al richiamo di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali. Fin dal mattino piogge diffuse di intensità debole/moderata ma persistenti, in progressiva estensione dal Ponente verso il Levante regionale; cumulate localmente elevate per effetto dell'orografia o per locale convergenza con correnti settentrionali (in particolare sul centro). Bassa probabilità di temporali forti. Venti tra forti e burrasca da Nord sul centro-ponente, da Sud-Est sul Levante, entroterra incluso. Possibili deboli nevicate nell'entroterra tra le province di Genova e Savona fino ai 400-500 m.

LUNEDI' 2 DICEMBRE - Fino a metà giornata ancora deboli piogge residue, in esaurimento nel corso della mattinata sul Ponente e nell'entroterra tra le province di Genova e Savona, successivamente anche sul Centro-Levante. Bassa probabilità di temporali forti sul Levante. In serata nuovo rinforzo dei venti da Nord, Nord-Ovest fino a forti sul centro e sulle valli Bormida e Stura, locali raffiche di burrasca.