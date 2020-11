Dpcm, Piana: "Via libera ai cacciatori liguri sul territorio regionale"

GENOVA - "I cacciatori della Liguria potranno continuare a svolgere l'attività venatoria all'interno del territorio regionale senza nessuna prescrizione" comunica il vicepresidente e assessore alla Caccia e all'Agricoltura Alessandro Piana alla luce dell'ultimo Dpcm illustrato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha ricompreso la Liguria nelle regioni 'gialle', quelle a criticità moderata sul fronte dell'epidemia da Covid 19.

"E' ovviamente vietato per i cacciatori liguri - precisa Piana in una nota - come per tutti i privati cittadini, muoversi verso le regioni in fascia arancione o rossa. Inoltre anche tutti coloro che a livello hobbistico si dedicano alla coltura delle olive potranno recarsi ai frantoi per produrre olio dal proprio raccolto".