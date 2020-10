Dpcm, Cna Liguria avverte: "Migliaia rischiano la chiusura immediata"

GENOVA - "Migliaia di imprese rischiano la chiusura. Servono ristori reali e immediati". E'l'allarme lanciato dal presidente Cna Liguria Massimo Giacchetta. E per quanto riguarda il trasporto pubblico locale arriva una proposta: "Come Cna Liguria abbiamo richiesto al presidente Toti di prevedere, a sostegno del trasporto pubblico, veicoli e bus di ditte private, che attualmente hanno mezzi fermi e autisti in cassa integrazione. Una scelta già realizzata in altre regioni d'Italia come Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lazio e Lombardia".

E sul Dpcm aggiunge: "Chiediamo a livello nazionale, inoltre, ristori reali commisurati alle perdite subite, immediati e destinati a tutte le imprese interessate dal provvedimento in aggiunta alla sospensione delle cartelle esattoriali, alla cancellazione dell'Imu, ai crediti d'imposta per affitti e bollette, alla cassa integrazione per i dipendenti", conclude Giacchetta.