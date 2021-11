Dopo l'allerta riecco il sole e temperature minime in calo: verso un weekend sereno

GENOVA - E' terminata nella notte senza provocare particolari problemi l'allerta gialla nel Levante della Liguria (alle ore 20 di mercoledì era terminata nel centro).

Per la giornata di giovedì 4 novembre le previsioni meteo Arpal parlano di una residua instabilità in mattinata, con possibili fenomeni al mattino sul Levante, schiarite anche ampie nel corso della giornata. Temperature minime in diminuzione, massime in lieve aumento, nelle città principale resteranno tra i 16 e 18 gradi. Venti in prevalenza settentrionali tra deboli e moderati. Possibili mareggiate al mattino sul Levante, molto mosso altrove. Umidità su valori medio-alti.

Per la giornata di venerdì 5 novembre atteso cielo in prevalenza sereno con passaggi di velature dal pomeriggio sul Levante e sul Centro. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti tra deboli e moderati settentrionali. Mare mosso sui capi esposti di Ponente, poco mosso altrove, stirato sottocosta. Umidità su valori medio-bassi.

Per il fine settimana la previsione parla di un sabato soleggiato con temperature stazionarie eventi moderati o forti mentre la domenica atteso un aumento della nuvolosità con temperature in aumento e venti forti.