Domenica prossima mezzogiorno di fuoco contro la lanciatissima Lazio di Inzaghi

GENOVA - La vittoria del Lecce sulla Spal, terza consecutiva per i giallorossi, assottiglia i margini di errore per il Genoa che, dopo la trasferta di Bologna, se la vedrà con la Lazio di Simone Inzaghi (nella foto), domenica 23 febbraio alle 12,30 a Marassi.

I rossoblù si troveranno di fronte una delle squadre più in forma del campionato, lanciatissima addirittura come terzo incomodo nella lotta per lo scudetto che sembrava una cosa a due tra Juventus e Inter. Ma la corsa salvezza sta arroventandosi, la striscia positiva dei salentini rischia di alzare la quota sicurezza e il Genoa non può permettersi di tirare il fiato.