Domani sera ingresso gratuito al Teatro della Gioventù per Liguria Ancheu

GENOVA - L'abbraccio di Genova a Liguria Ancheu si materializzerà domani sera nella prima puntata del format legato alla lingua locale e alla tradizioni della regione alla presenza del pubblico.

La fortunata trasmissione del venerdì di Primocanale approda al Teatro della Gioventù e spalanca le porte ai tanti affezionati telespettatori: ingresso gratuito dalle 20.30 con inizio della puntata alle 21 anche fuori regione attraverso lo streaming di primocanae.it.

Nel corso della scaletta tanto spazio al dialetto, ma anche alla musica e alla comicità. Figura portante della serata sarà Cristoforo Colombo: la grandezza del navigatore e le sue origini tra Savona, Cogoleto e Genova. Tra i relatori anche l'astronauta busallese Franco Malerba.

I presenti in platea saranno coinvolti in Liguria Ancheu e mattatore del primo show di via Cesarea sarà Marco Rinaldi (nella foto), il comico che non mancherà di far divertire con le sue battute ad affetto.