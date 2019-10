Diritti, la Cgil: "Uno sportello contro le discriminazioni attivo a Genova"

GENOVA - Il nuovo sportello della Cgil Genova contro le discriminazioni aprirà al pubblico a novembre. Il servizio è attivo su appuntamento negli uffici del sindacato in corso Sardegna e si rivolge a chi ha subito o è stato testimone di atti discriminatori o di atti che istigano all'odio razziale o reati aggravati dall'odio razziale.

"Molto spesso, chi è vittima di tali comportamenti non ha la forza o gli strumenti per reagire. La Camera del lavoro di Genova intende fornire a chi ha subito o subisce atti discriminatori, gli strumenti per reagire e per ripristinare condizioni di rispetto per la persona e di civile convivenza, estendendo il servizio anche a chi non è personalmente coinvolto ma è a conoscenza di fatti gravi con questa natura", afferma Elena Bruzzese, della segreteria Cgil di Genova.

Lo sportello sarà aperto tutti i lunedì pomeriggio e si avvarrà della collaborazione dell'avvocato Alessandra Ballerini.