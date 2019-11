Diga di Begato, salgono a 100 le famiglie ricollocate in nuovi alloggi a Genova

GENOVA - Sono arrivate a cento su 386 le famiglie residenti nel quartiere di edilizia residenziale pubblica delle cosiddette 'Dighe' di Begato a Genova a cui sono state consegnate le case di nuovi alloggi in vista della demolizione e riqualificazione della zona. E' il dato emerso stamani al laboratorio di ascolto di via Maritano dove il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola, il sindaco Marco Bucci, l'assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e l'amministratore unico di Arte Girolamo Cotena, hanno consegnato le chiavi a due famiglie della Diga che si trasferiranno una nel centro storico l'altra a Bolzaneto.

"Pensiamo di spostare l'80% delle famiglie delle dighe entro Natale, il 100% entro febbraio 2020, per poi avviare la demolizione" spiega Scajola. "Un'operazione di rigenerazione urbanistica di importanza nazionale, per la prima volta si interviene qui per non avere piu' ghetti" ha aggiunto il presidente Toti.

"Entro la fine del 2020 le Dighe di Begato non esisteranno più. Stiamo affrontando e definendo un tema che a Genova è argomento di discussioni da decenni. A differenza del passato, quando si dibatteva senza poi prendere decisioni per risolvere la questione Diga di Begato, oggi siamo già in una fase avanzata grazie ad una soluzione tracciata mesi fa da Regione e Comune", sottolinea Marco Bucci.