Dieci anni dopo riecco la strada Brugnato e Rocchetta Vara

BRUGNATO - Inaugurata la strada fra i Comuni di Brugnato e Rocchetta Vara, dopo che i lavori erano iniziati a marzo. L'intervento, definito di "difesa spondale" garantisce la sistemazione della tratta sanando i danni provocati dall'alluvione del 2011.

Regione Liguria ha assegnato alla Provincia della Spezia 1,7 milioni per la realizzazione delle opere di difesa delle sponde nel tratto che segue il corso del torrente e la demolizione dell'argine di sponda ancora esistente, oltre alla ricostruzione della sponda destra del torrente, per circa 120 metri di lunghezza.

E' invece in corso di affidamento il terzo lotto, di circa 600 mila euro, per la messa in sicurezza del tratto a monte. "Grazie ai fondi regionali di Protezione Civile abbiamo terminato un lavoro importante per la vallata - ha detto l'assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - mettendo in sicurezza la viabilità di quest'area; abbiamo consegnato il ponte a Rocchetta Vara e ora siamo riusciti a sanare un'altra ferita causata dall'alluvione del 2011.

Un esempio di come i fondi della Protezione Civile non vengano utilizzati soltanto per le urgenze ma anche per la resilienza del territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di aver dato una risposta ai cittadini e al territorio dopo anni di attesa".

"Grazie alla stretta collaborazione tra le istituzioni e grazie al finanziamento di Regione Liguria con cui abbiamo lavorato in sinergia - ha spiegato il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini - siamo riusciti a riaprire una strada importante per la vallata, che ci consente anche di ripartire dal punto di vista economico".