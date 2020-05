Dialetto al tempo del Coronavirus, la proposta di Serena: "Zeneize on line"

GENOVA - Il professor Franco Bampi lo sostiene ormai da anni. "Il genovese avrà un futuro se a parlarlo saranno le ragazze. A quel punto, i ragazzi si troveranno costretti a fare lo stesso", ha ripetuto molte volte, durante le trasmissioni di Liguria Ancheu, il presidente dell'associazione A Compagna.

Quell'idea ha trovato una valida sponda nella simpatia della giovane Serena Delfino che attraverso le trasmissioni del venerdì sera di Primocanale, ormai da mesi, prova a imparare parole e frasi della lingua Superba. In diretta, la proposta concreta: "In questa quarantena ho capito che per noi giovani servirebbe davvero un corso del Prof on line. Io sono disponibile a cercare coetanei pronti a non far morire questa ricchezza".

E Bampi? "Prontissimo". Da qui la ripetizione della sua convinzione: "Il genovese vivrà se lo parleremo tutti senza pensare troppo a errori o strafalcioni. Lo spirito di Serena è encomiabile".