Decreto capienze: cinema e teatri al 100%, stadi al 75% e discoteche al chiuso al 50%

GENOVA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle riaperture. Nel settore degli spettacoli, secondo quanto riferisce il ministro Gelmini, la capienza sarà al 100% sia al chiuso sia all'aperto. Per gli eventi sportivi sarà possibile riempire gli impianti al 60% al chiuso e al 75% all'aperto. Per le discoteche e i locali da ballo la capienza sarà del 50% al chiuso e del 70% all'aperto.

Ad accogliere positivamente le novità la coordinatrice della commissione cultura delle Regioni e assessore cultura e spettacolo di Regione Liguria Ilaria Cavo: "Via il metro di distanziamento nelle sale di cinema e teatri. Rimane l'obbligo di mascherina e di green pass, ma la capienza torna al 100%. Un grande segnale di totale ritorno alla normalità per il mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo a partire dalla prossima settimana. Una misura di ripartenza piena, in linea con la richiesta avanzata dalla Conferenza delle Regioni. Riaprono finalmente anche le discoteche con una capienza del 50% al chiuso e 75% all'aperto. Una di quelle giornate che ridanno entusiasmo ed energia soprattutto ai nostri giovani e a chi ha voglia di stare insieme" conclude Cavo.

Intanto si avvicina la data del 15 ottobre quando il green pass diventerà obbligatorio per accedere al lavoro sia nel pubblico che nel privato. Dal 15 ottobre i dipendenti Pa e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno avere il greenpass. Lo prevedono le schede sulle linee guida Funzione pubblica-Salute sui meccanismi di controllo del green pass, diffuse da Palazzo Vidoni.