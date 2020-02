Danni maltempo, il sottosegretario Traversi: "In arrivo nuovi fondi alla Liguria"

GENOVA - "In arrivo nuove risorse alla Liguria piegata nel 2019 da una serie di eventi di maltempo disastrosi. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della regione Liguria, e la relativa assegnazione di euro 8.100.000 per far fronte alle esigenze più immediate. Un importante stanziamento che andrà ad aggiungersi a quello di ulteriori 77 milioni di euro per copertura delle somme per urgenze legate ai danni da maltempo per gli eventi dell'autunno scorso, e ai 49 milioni già stanziati in precedenza sempre sullo stesso fronte". Lo comunica il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Traversi.

"La Liguria è una regione complessa, fragile nel suo sistema paesaggistico e idrogeologico. Ma i liguri sono persone combattive e tenaci. Le nuove risorse in arrivo consentiranno alle comunità il ripristino della funzionalità di infrastrutture strategiche e all'intero territorio di ripartire più forte di prima”, ha concluso Traversi.