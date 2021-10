Dal Premio Paganini a Dario Fo, gli appuntamenti del weekend in Liguria

GENOVA - Questa settimana partiamo dalla musica: il Carlo Felice di Genova domani e domenica a partire dalle 15 ospiterà l’atto conclusivo del ‘Premio Paganini’ giunto alla 56esima edizione. Per la prima volta nella storia a contendersi la vittoria - tra i sei finalisti – ci sono quattro donne, provenienti rispettivamente da Regno Unito Russia Svezia e Germania, che se la dovranno vedere con un italiano e un coreano classe 2005, il concorrente più giovane in lizza. Musica anche a Sanremo dove al Teatro Ariston alle 21 si conclude il Premio Tenco, storica rassegna della canzone d’autore. Previsti un omaggio a Mogol e un’esibizione di Stefano Bollani. Tra le novità al cinema segnalo ‘Ron – Un amico fuori programma’, film di animazione che unisce fiaba e satira in un mondo dominato dai social media e dagli algoritmi. Per gli appassionati del genere è arrivato anche ‘Halloween kills’, ultimo episodio (per ora) della saga iniziata da John Carpenter nel 1978. Personalmente non mi ha entusiasmato ma il mio giudizio conta poco.

Questi alcuni tra gli altri appuntamenti che propone il weekend

SABATO 23

GENOVA

AUTUNNO A SPINOLA – Alle 16.30 nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola concerto con la soprano Silvia di Falco e la pianista Cinzia Bartoli su musiche di Verdi, Lehar e Chopin

RITORNO AL FUTURO – Al Politeama dopo due anni di assenza causata dal lungo stop dei teatri i ‘Bruciabaracche’ tornano in scena rivisitando un film cult degli anni Ottanta (ore 21)

FELICI I FELICI - Alla Sala Diana debutta in prima nazionale uno spettacolo tratto dall’omonimo libro della drammaturga francese Yasmina Reza per la regia di Iula Rossetti (ore 21, anche domenica)

LAZARUS PROJECT LIVE - Nel Cortile d’onore del Palazzo Reale alle 20 concerto live per celebrare la carriera e la produzione artistica di David Bowie

AFGHANISTAN – DENTRO LA GUERRA – Si inaugura all’Infopoint di Emergency in salita S. Caterina una mostra fotografica su un paese devastato da vent’anni di conflitti (dalle 15 alle 19, ingresso gratuito, fino al 6 novembre)

HALLOWEEN TALES – L’Acquario inizia a festeggiare con una settimana d’anticipo il classico appuntamento di fine ottobre con un percorso a tema: mini-tour della durata di 40’ con partenza alle ore 15.30, 16.30 e 17,30 per un massimo di 15 partecipanti a turno (anche domenica)

TARTUFANDO – Sesto anno consecutivo per la manifestazione organizzata dal Civ di Sarzano-Sant’Agostino all’insegna di menu a tema e offerte gastronomiche. Quest’anno coinvolte altre zone del centro come Piazza delle Erbe, Vico Casana e via Cesarea (anche domenica)

S. OLCESE

ABRACADABRA FESTIVAL – Nel Parco di Villa Serra di Comago dalle 10 alle 20 torna il Villaggio del magico, del fantasy, del bizzarro e dell’insolito cui si unisce il raduno dei fan di Harry Potter. Previsti uno spazio bimbi con giochi e competizioni ludiche, l’angolo di astrologi e chiromanti, danze rinascimentali, maghi, illusionisti e prestigiatori (anche domenica)

LA SPEZIA

CON LACRIME ELETTRICHE – Al Teatro Civico (20.45) spettacolo dedicato a Philip K. Dick e al suo romanzo più noto, ‘Gli androidi sognano pecore elettriche?’, da cui Ridley Scott ricavò ‘Blade Runner’

ARENZANO

COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA – Alle 21, nell’ambito della stagione del ‘Sipario strappato’, Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari portano in scena una delle commedie più note di Dario Fo e Franca Rame incentrata sulla relazione di coppia e la parità tra donna e uomo

SAVONA

KOHLHAAS – Al Teatro Sacco (ore 21) lo spettacolo che Marco Baliani ha adattato da un’opera di Heinrich von Kleist a partire da un fatto di cronaca - un sopruso che generò una spirale di violenza sempre più incontrollabile - realmente accaduto nella Germania del 1500

FINALE LIGURE

FESTIVAL DELLE CULTURE VERTICALI – Nell’area spettacoli di Orco Feglino dalle 14 una proposta multidisciplinare con arrampicate, danze, arte, cinema e presentazioni di libri

DOMENICA 24

GENOVA

IL TESORO DI GENOVA – Alle 15.30 e alle 16.40 visite guidate nel Museo di S. Lorenzo con particolare attenzione al Sacro Catino ritenuto un vero e proprio Graal in cui Cristo consumò il suo ultimo pasto e alla Croce degli Zaccaria con la quale venivano benedetti i Dogi genovesi

CERIALE

TREKKING AL MONTE ACUTO – Passeggiata di otto chilometri attraverso la macchia mediterranea (8.30/13.30). Punto d’incontro in via Cadanzo.

CERVO

CAMMINATA TRA GLI OLIVI – Alle 10.20, con appuntamento presso la rotonda di via San Bernardo, parte un percorso alla scoperta gli uliveti e delle bellezze naturali della zona

LOANO

CASTAGNATA - Dalle 15.30 nel cortile della parrocchia di Santa Maria Immacolata di via dei Gazzi a Loano festa a base di castagne, frittelle e vin brulè. Il ricavato sarà destinato al Banco di Solidarietà Padre Santo di Loano, che si occupa di fornire assistenza alle famiglie in difficoltà