Dal dramma dei femminicidi alla movida, i temi della sicurezza in primo piano a Liguria 2021

GENOVA - I temi della sicurezza in primo piano nella puntata di questa sera di Liguria 2021, la trasmissione politica di Primocanale.

Si parte dal tema dei femminicidi: dopo i drammatici casi del fine settimana di Castelnuovo Magra e di Ventimiglia, sarà l'occasione per capire i risvolti psicologici e soprattutto per capire quali possono essere le forze da mettere in campo per prevenire un fenomeno che sembra non arrestarsi e che in Liguria ha contato il triste primato di 10 casi in un anno e mezzo.

Ampio dibattito poi sul tema della movida: nello scorso fine settimana molti episodi legati a degrado, schiamazzi e risse nei vicoli di Genova. Un'ordinanza del Comune dovrebbe limitare questi fenomeni, ma per molti residenti non basta.

Spazio poi alla politica con le diatribe interne ai partiti: nel centrodestra alla Spezia e a Savona non mancano le tensioni interne legate alla scelta dei candidati a sindaco per le prossime amministrative.

Tra gli argomenti che saranno affrontati anche quelli legati alle autostrade, in vista della manifestazione di venerdì prossimo promossa dal senatore Mattia Crucioli davanti alla Prefettura di Genova contro i soldi pubblici ad Autostrade legati al passaggio di proprietà.

Oltre allo stesso Crucioli, interverranno nel corso della serata Manuela Gagliardi, Deputata di Cambiamo, Cristina Lodi, Consigliere comunale del Pd a Genova, Andrea Carratù presidente del municipio centro est di Genova, Marina Porotto, presidente dei giovani di Fipe, la federazione dei pubblici esercizi.