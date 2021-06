Da Luni a Ventimiglia, ecco l'estate del Teatro Pubblico Ligure

GENOVA - Quaranta spettacoli da qui a inizio settembre, venticinque dei quali nella nostra regione e tra questi sei prime nazionali: è il programma dell’estate 2021 del Teatro Pubblico Ligure che – supportato dalla Regione Liguria -porta con sé fin dal nome il suo obiettivo, quello di creare un forte legame tra la cultura e il territorio, “necessario ora più che mai – afferma il Direttore artistico Sergio Maifredi - per superare la fase di emergenza che abbiamo vissuto”.

Tutto il cartellone è dedicato al recupero della propria identità condotto grazie al potere del teatro e della parola e ogni progetto è stato pensato su misura per la realtà in cui viene proposto con location di grande fascino: non solo gli anfiteatri romani di Luni e Ventimiglia che collegano i due estremi della Liguria ma i siti del Varignano a Porto Venere, la Fortezza Firmafede di Sarzana, la necropoli di Cafaggio a Luni, Alba Docilia ad Albenga e altri ancora.

Così tornano – tra i tanti appuntamenti - ‘Sipario mare. I borghi raccontano’ ad Ameglia, l’’Art Fest’ a Pieve Ligure, ‘Odissea nella Fortezza’ a Sarzana con il racconto di alcuni canti del capolavoro di Omero, ‘Soriteatro’ sul sagrato di Sant’Apollinare, gli spettacoli alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure, ‘Portus Lunae Art Festival’ a Luni e il ‘5 Terre Festival’ a Riomaggiore. Tra i protagonisti Maurizio Lastrico, Dario Vergassola e Amanda Sandrelli.

Fuori dalla nostra regione, il Teatro Pubblico Ligure sarà ospitato alla 74ª edizione dell’Estate Fiesolana con il nuovo progetto ‘Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori’ che si compone di quattro spettacoli: ‘Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto con Tullio Solenghi, ‘Armida’ dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso con Maddalena Crippa, ‘Baiardo e Brigliadoro. Cavalli e paladini dall’Opera dei Pupi’ con Moni Ovadia e ‘Morgante e Margutte’ dal Morgante di Luigi Pulci con David Riondino.